Al Rojo el sorteo le dio más bolilla que a Cipolletti

El Rojo pondrá primera en Mar del Plata contra un candidato como Alvarado, pero Diego Trotta evitó quedar libre en la última fecha (le tocó la temporada pasada) y descansará entre semana, en la previa a su visita a La Visera.

Justamente, el Albinegro debutará ante Villa Mitre en Bahía y será quien quede libre en el partido final de la fase regular. Algo que para el técnico Víctor Zwenger no está bueno. “Si se da el torneo parejo que todos imaginamos, no tener la posibilidad de competir en la última no está bueno, todo lo demás es muy relativo”, expresó.

Su colega bahiense, que repite presencia en el conjunto capitalino, sabe que de entrada se presenta brava en el Mundialista, pero es optimista. “Comenzaremos a estudiar al rival. Es bueno saber que después volvemos a casa para recibir al Deportivo Roca”, proyectó. El Naranja, por su parte, pondrá primera en el Luis Maiolino contra el recién ascendido Sol de Mayo de Viedma. Ambos se cruzaron en el arranque de la Copa Canal 10 en la capital rionegrina fue derrota para los Mauro Laspada. Igual, por los puntos, será otra historia.

La que está feliz es la dirigencia del Depo, ya que en la tercera fecha, el 19 de septiembre, recibirán a Cipolletti. Tema de agenda prioritario pasó a ser ahora la habilitación del estadio, algo que está rebotado por el propio Municipio. La mala para las boleterías es que el duelo más esperado se dará un miércoles, seguramente en horario nocturno.

Saca presión

Aunque los números de debutante como visitante no son buenos por el lado de Cipo (ver aparte), Zwenger no ve con malos ojos esta situación. “Yo no sé si como grupo nuevo no conviene la situación. Hay que ir a jugar a una cancha difícil, ponerse fuerte de la cabeza y sacarse la presión de arrancar. No lo veo mal comenzar de visitante”, analizó. Trotta no anduvo con vueltas y más allá de lo difícil que imagina a Alvarado se sinceró: “Estoy más que satisfecho en el arranque. Después de las cuatro primeras fechas, toque quien toque, van a ser todas duras”.

También se mostró contento un referente de Roca, Guillermo Aguirre: “es un buen fixture para nosotros” dijo.

"No queríamos que nos toque libre en la última como el torneo pasado. Quedamos libres entre semana, justo antes de ir a jugar con Cipolletti. Más que satisfechos”.Diego Trotta. El técnico de Independiente de Neuquén se expresó satisfecho.

"Quedarnos sin jugar en la última fecha no está bueno, es lo único que veo malo. Todo lo demás para mí es relativo, hay que ponerse fuerte de la cabeza y salir a competir”.Víctor Zwenger. El técnico de Cipolletti, en relación con el calendario.

"La verdad que es un buen fixture para nosotros. Siempre nos tocaba debutar de visitante ante Cipolletti, ahora seremos locales. Y también en el clásico con ellos...”.Guillermo Aguirre. El defensor emblema de Roca, conforme.

El Rojo ante un ex y el karma de Cipo

Apenas se conoció el fixture, surgieron varias perlitas vinculadas a la primera fecha del Federal A.

Independiente se presentará en Mar del Plata ante Alvarado, equipo en el cual milita Gonzalo Lucero, ex jugador del Rojo que ya ha estado “en la vereda de enfrente” en la última temporada.

Por el lado de Cipo, hay un dato que preocupa y es que de las últimas diez veces que debutó como visitante perdió en siete y empató en tres. Las derrotas fueron ante Madryn (2-1 en 2016), Roca (1-0 en 2015), CAI de Comodoro (2-0, ya por Argentino A 2013-2014), Racing de Olavarría (2-1 en la temporada 2011-2012), Desamparados de San Juan 3-0 (en la 2004-2005), Aldosivi 1 a 0 (2001-2002) y Gimnasia de Entre Ríos (99-2000).

Los empates 0-0 con Santamarina (2007-2008), 0-0 con Juventud Unida de San Luis (2003-2004) y 2-2 con Villa Mitre (2002-2003).

9 de diciembre se termina la fase regular

Después de estar parados por un largo receso, en sólo tres meses se resolverá la primera fase del Federal A que tiene 8 descensos. La categoría apunta a reducir de 36 a 28 participantes en el corto plazo.

4 primeros equipos del grupo avanzan de ronda

Del primero al cuarto clasifican a la ronda campeonato y se mantienen en la categorías. Los otros 5 deberán sumar desde las Reválida y luchar por evitar la pérdida de la categoría. Habrá dos ascensos.

2 fechas entre semana del calendario oficial

La zona 1 tendrá actividad el 19 de septiembre, en la tercera fecha, y el 10 de octubre, cuando se dispute la séptima del calendario para encontrar a los clasificados.

Rojo-Roca en la segunda y derbi rionegrino en la tercera

El nuevo Federal A, al menos en su primera etapa, ofrecerá seis apasionantes clásicos, habida cuenta de que son tres representantes zonales y jugarán dos veces entre sí. Y ya en las primeras fechas se registrarán un par de tradicionales enfrentamientos.

El Rojo y el Naranja se verán las caras en La Chacra en la segunda fecha, el sábado 15 de septiembre.

En la tercera se disputará el clásico más convocante, con Roca recibiendo al Albinegro en el Maiolino un día de semana: el miércoles 19 de septiembre.

Habrá que esperar hasta el 14 de octubre, cuando en la octava y penúltima jornada de la primera ronda se midan Cipolletti e Independiente en La Visera.

En la fecha 11 (segunda de la segunda ronda), chocarán nuevamente Roca e Independiente el 3 de noviembre en la vecina ciudad.

El 7 de ese mismo mes Cipolletti recibirá a Roca en su estadio por la fecha 12 y el último clásico de la fase regular se dirimirá en La Chacra, el 2 de diciembre, entre el Rojo y el Albinegro por la fecha 17.