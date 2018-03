Alan Vivanco: "La gente se merecía una alegría así"

El equipo de Diego Trotta remontó un 1 a 0 en contra y tuvo en el juvenil Alan Vivanco a una de las figuras. El volante central es una de las gratas apariciones que tuvo el cuadro neuquino en el tramo final de esta reválida y el fin de semana lo ratificó con su primer gol en primera y un partido brillante que le valió la ovación del público al ser reemplazado en el complemento.

“En lo individual me siento contento por las actuaciones que vengo teniendo, la gente me aplaudió y fue algo muy lindo. Eso es gracias al equipo que me ayuda y me da confianza para que yo pueda aportar lo mío”, aseguró el jugador de 19 años surgido de la cantera de Sapere.

“Estamos muy contentos porque era una victoria muy necesaria sobre todo para darle una alegría a la gente que se lo merecía”, agregó.

Vivanco viene de una familia futbolera y es el tercero de cuatro hermanos con paso por la Liga neuquina. Luego de ser pieza importante en los Juegos de la Araucanía de 2015 con la selección de Neuquén, tuvo la chance de pasar al Huachipato de Chile, donde llegó a entrenarse con el plantel mayor.

Luego de eso retornó a la ciudad capital donde en agosto pasado se sumó al primer equipo de Independiente en la liga local, y recién este año tuvo la chance en el Federal A.

La mejor versión

Debutó justamente ante Rivadavia en Lincoln hace un mes y no salió más. Jugó cinco partidos desde el arranque y en el último le tocó convertir y lucirse ante su gente. En los últimos dos juegos mostró su mejor versión acompañando a Manuel Berra y a Martín Ramos en el centro del campo, aunque con mayor libertad para desprenderse. “Me siento cómodo con los dos roles. Marcando y también teniendo llegada. Ahora el técnico me pide que me desprenda, así que estamos tratando de hacer eso”, contó.

“Por suerte nos estamos entendiendo bien. Tener al lado a Manolo es muy positivo porque con su experiencia nos ayuda a estar bien parados”, analizó.

A Vivanco no le tocó debutar en el mejor momento del equipo, de hecho lo hizo a causa de bajas y en una etapa crítica, donde se está jugando el descenso. “Lo tomo con presión pero como una presión linda. Me hace dejar todo en la cancha entendiendo el momento que se vive”, expresó.

Ahora, el Rojo deberá jugarse su última carta en General Cerri ante Sansinena, donde el juvenil volante y todo el equipo esperan sumar de a tres y salvar la categoría. “Nos queda la última final, vamos a afrontarla como lo venimos haciendo, con el cuchillo entre los dientes y dejando el alma en cada pelota”, cerró.