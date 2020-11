El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que "sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia" y dijo que el Gobierno nacional "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas". "Parece que alguno no se enteró que se terminó la Guerra Fría. Nos meten en una discusión que no nos importa", dijo el Presidente al inaugurar obras del edificio del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, en el sur del conurbano.