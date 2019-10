Alfaro juega su gran batalla

No importará si lo hace cuidando el área propia como en el duelo de Superliga, dando una lección de fútbol, o con ayuda de la suerte. Gran parte de su futuro como técnico dependerá del resultado de su equipo en este mano a mano que paralizará, otra vez, a más que un país futbolero. Gallardo sabe que si quiere, puede dar por terminado su ciclo en el club y ofrecerse para hacerse cargo de la Selección. Y sería difícil que en la AFA le digan que no. Alfaro sabe que si su Boca no pasa esta prueba, su segunda experiencia en un grande se convertirá en una pesadilla.