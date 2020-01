Esta mañana se despertó a primera hora para acercarse al Registro del Automotor y ser la primera en la fila. Allí su mundo y esperanzas volvieron a desmoronarse. Los papeles no servían y no iba a poder retirar su tan esperado camión Volvo color rosa.

“Es una vergüenza lo que están haciendo. Ayer (jueves) cuando me dijeron que me lo iban a entregar y que un chofer de la concesionaria lo iba a llevar hasta el galpón que tengo en Allen me emocioné. Pero se me ríen en la cara”, sentenció Sabina en diálogo con LMN.

Indignada por la situación, decidió volver a atrincherarse en las puertas de la concesionaria, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 22, para que le den una solución concreta.

“Esta vez la manifestación va a ser diferente y vamos a prender fuego cubiertas. No puedo pagar un abogado como ellos y la única opción que me queda es esta. El gran error que cometimos fue pagar completo el valor del camión. No me van a tocar el bolsillo, no lo van a hacer”, concluyó, tajante.

La problemática

De acuerdo al relato de la joven de 23 años, el camión que había comprado en abril de 2019 valía 150 mil dólares, era color fucsia y se lo iban a entregar en un plazo de cuatro meses, pero pasaron casi diez y eso nunca sucedió.

Como si fuera poco, el miércoles se enteró que el que le habían traído era un modelo completamente diferente y un color muy alejado al fucsia furioso y llamativo con el que ella tanto había soñado, sin mencionar que valía unos 30 mil dólares menos.

Ayer, Sabina se atrincheró en la concesionaria y reclamó que le entregaran el que había pedido o, en su defecto, llevarse el equivocado y recuperar la diferencia de dinero. Si bien la segunda opción parecía que se iba a concretar, de acuerdo a las promesas del abogado, no fue así.

LEÉ MÁS

La camionera neuquina que se atrincheró llegó a un acuerdo con la concesionaria