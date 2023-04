Las casas de nivel gerencial forman parte del segmento que sufrió de manera notoria el impacto de la pandemia de coronavirus. Las viviendas de grandes dimensiones, generalmente ubicadas en barrios cerrados y con detalles de categoría, suelen ser demandadas por las empresas que ofrecen beneficios de vivienda a sus ejecutivos de mayor jerarquía. Tras la paralización de actividades a causa del COVID, la economía se reactivó y la demanda volvió a subir, pero la oferta es casi inexistente, por lo que este tipo de publicaciones suelen durar pocos días en la cartera de los martilleros.

"Estamos hablando de valores en dólares, casas de 2 mil dólares billete tranquilamente por viviendas en barrios cerrados con esas comodidades", dijo sobre esta tendencia, que exige ciertas maniobras para adecuarse a la legalidad. "En función de la nueva ley, los contratos no está permitidos en dólares y nosotros no hacemos estos contratos para residencial porque los contratos en dólares no son legales", afirmó.

Sin embargo, agregó que ya han aparecido algunas trampas. "Lo que hacen algunos colegas es poner ese precio inicial en dólares en el contrato que se pasaría a pesos en el momento de realizar la operación, para encuadrarlo en el marco de la ley", dijo y agregó que otros "generan contratos de comodato, que si los tomara un juez es sumamente cuestionable porque son contratos de alquiler enmascarados".

Ya sean en pesos o dólares, los valores en moneda estadounidense suelen ser tenidos como referencia a la hora de fijar los montos de los contratos. De esta manera, si se tienen en cuenta los valores no oficiales, acceder a una vivienda de estas características implicaría un costo que llegaría casi a los 800 mil pesos mensuales.

Este tipo de demanda se complementa con una creciente búsqueda de departamentos de menor categoría en el centro de la ciudad, que también afrontar la caída en la oferta a partir de los efectos de la ley de alquileres y la expectativa ante posibles modificaciones de la normativa. De este modo, faltan viviendas en alquiler en el centro de la ciudad y los neuquinos que no tienen casa propia deben pagar desde 100 mil a 300 mil pesos mensuales para vivir en un departamento nuevo.