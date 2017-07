Alzamendi: "De la Cruz es ideal para River"

“Tiene unas condiciones bárbaras. Todo depende, después llegado el momento, de cómo responde a las exigencias de River. Anduvo muy bien en el Mundial sub-20, tiene personalidad y muy buen juego. A River le puede servir mucho”, arranca su optimista análisis el ex integrante de la selección celeste.

En los últimos días fue notoria la insistencia del entrenador Marcelo Gallardo por este jugador. El propio De la Cruz sostuvo ayer que el técnico le manifestó que lo quiere. Y Alzamendi consideró: “A Gallardo le gustan este tipo de jugadores”.

“Con los jugadores que tiene River puede andar; si el técnico lo pide, él sabrá... Hay que darle la derecha a Gallardo porque ha demostrado que sabe. Me parece un gran acierto que se fije en De la Cruz”, agregó Alzamendi.

Antonio considera que el estilo del equipo lo va a beneficiar al crack del Liverpool de Montevideo. “River tiene un juego que lo va a favorecer. Le veo muchas condiciones, pero tendrá que confirmarlo. Los buenos jugadores en los equipos grandes tienen que demostrar. Para la selección uruguaya fue un jugador muy importante”, le dio el visto bueno.

“Quedarme en Sudamérica”

Por su parte, la joyita charrúa ayer declaró: “Me quiero quedar en Sudamérica un tiempo más, por el nacimiento de mi hija”. El volante también reconoció: “Si me tengo que ir de Uruguay, le doy la prioridad a River Plate; si no, me quedo en mi actual club”.

El jugador, de 20 años y hermano postizo del volante Carlos Sánchez (también ex River, ahora en el Monterrey de México), dijo ayer, en declaraciones a La Oral Deportiva, que le gusta mucho el fútbol argentino.