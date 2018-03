“Esta captura de Whatsapp me llega ayer. Esto no me llega por las protagonistas, me lo manda una amiga indignada al verla a Nicole llorando en televisión. Me dice ‘¡Es una mentirosa, mirá lo que le mandó a Ivana!’”, explicó la panelista Luli Fernández en Pamela a la tarde al mostrar la captura del chat.

“Ojo que sé mucho de vos. Drogas, intentos de suicidio y demás con criaturas al pie… cosas reales, no como tus pendejadas… no me busques… ¿Vos te miraste cómo quedaste hecha pelota de cuerpo? Escupir para arriba puede ser muy peligroso”, espetó la ex de Pablo Moyano por Whatsapp.

Nicole

La misma Figueiras confirmó a través de un audio que recibió esos mensajes antes de que Neumann se quebrara en Cortá por Lozano diciendo que estaba siendo amenazada por ella.

“Me lo mandó Nicole hace dos o tres meses. Me amenazó, la verdad, fue horrible. No es verdad y si fuera verdad, es algo que sería un problema mío”, señaló.

Ivana Figueiras.

Fue horrible: La amiga de Cubero dijo que Nicole la amenazó con decir que intentó suicidarse.

"Ojo que sé mucho": Nicole le mandó un mensaje a Figueiras para advertirle que no se meta con ella.

LEÉ MÁS

Nicole explotó en llanto por Cubero: "Estoy amenazada"