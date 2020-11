Among Us se actualiza y da ventajas a los impostores

Among Us es el juego más descargado de los últimos meses | Foto: innersloth.itch.io

La popularidad del juego Among Us es una de las grandes apuestas de este 2020. La app fue lanzada en el año 2018, pero fue la pandemia del coronavirus y la posterior cuarentena la que impulsó un crecimiento sin precedentes de usuarios de Among Us.