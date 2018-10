Amor y reproches

¡Siempre se agradece el amor! ¡Y pensar que los que lo rodean se cuelgan de eso! Si supieran que muchos los detestan…”. Dalma Maradona

Sin nombrarlo, Gianinna compartió en sus historias de Instagram unas duras palabras que llamaron la atención de todos los usuarios y seguidores de la ex del Kun Agüero. “Planta que no riegas, planta que palma”, escribió de forma ácida la mamá de Benjamín, luego de que Diego contara que extrañaba a su nieto, a quien hace mucho que no ve.

Muy duro: “Planta que no riegas, planta que palma”, escribió Gianinna sin mencionar a su padre.

Dalma, por su parte, agradeció los miles de saludos de los tuiteros a su padre y puso un mensaje crítico contra los laderos que hoy tiene Diego, pero después le declaró su amor “invencible”: “Ojalá que siempre te pueda regalar margaritas para todos tus cumpleaños! (muéranse de amor que se fue a entrenar con todas las margaritas que yo le puse en las medias)”, tuiteó, con una imagen conocida en la que, de niña, le pone margaritas en las medias al Diez, que iba a entrenar con el Nápoli con las flores en sus piernas.

“Aunque mucho/as intenten... NO VAN A PODER! Así es mi amor por vos para siempre..”, escribió Dalma para cerrar un día especial para todos los maradonianos.