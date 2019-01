Andrea Del Boca, cerca del juicio oral por Mamá Corazón

La principal sospecha de los investigadores radica en el supuesto manejo irregular de fondos recibidos por parte de la cartera que era encabezada por Julio De Vido.

En octubre del año pasado la actriz rompió el silencio y señaló: "Salgo a hablar ahora porque antes mi abogado, el doctor Fontán Balestra, tenía la postura de que yo no hablase. Soy inocente. La novela está. La hicimos. No me llevé nada. Lo que se llevaron fue la vida de mi padre, que se fue por esto".

“Estoy procesada por mis ideas políticas. Me molesta que mezclen las cosas. Yo soy una ciudadana peronista y me banco cualquier archivo. No cometí ningún delito. A mí se me convocó para reposicionar la ficción como industria. Yo las cosas que hice las hice de buena fe. No es una producción fantasma. Hay una carta en el expediente que el Ministerio de (Hernán) Lombardi dice que no hay irregularidades, por eso le preguntaría por qué un día me dijo que estaba todo bien y después dijo que todo era una basura”, expresó.

“De las otras seis producciones similares a la mía no hay nada. ¿No es raro? Yo nunca me inclinaría por un trabajo que no es honesto”, añadió Del Boca.

