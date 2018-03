Andy Kusnetzoff está decepcionado de Feinmann

Sin embargo, el conductor de Podemos hablar (PH) reveló que el conflicto con la modelo lo llevó a tener problemas con Eduardo Feinmann, quien en su cuenta de Twitter publicó “ahora el maltrato se disfraza de humor”, junto al enlace de la respuesta de Kusnetzoff a la morena.

Sorprendido y dolido

Dolido por esa acusación de maltrato, Andy contó una intimidad sobre Feinmann: “Yo quería que Eduardo viniera a PH, yo sé que tenemos diferencias. Jamás opiné de él nada personal. Lo loco es que él no quería venir a PH y le escribí y le dije: ‘Las diferencias que tenemos podemos charlarlas’”.

Luego agregó: “Fuimos a tomar un café y la mejor onda. Por eso a mí me sorprendió mal, la verdad que me dolió. Me decepcionó porque ahora pone palabras para ensuciarme de algo que no son. A mí me afectó porque estuvimos cara a cara, estuvimos charlando”.