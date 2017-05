“Oí que José Luis Perales había estado en una fiesta de narcos y había tenido que cantar quince veces ‘¿Y cómo es él?’. Al principio le daban mil dólares cada vez, pero cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta o a la señorita que lo acompañada”, escribió Carbonell, líder de Los toreros muertos.

“Algo pasó”

La Vanguardia.com se contactó con José Navarro Berry, mánager de Perales, para saber qué había de cierto en la anécdota. “Llevo 40 años con Perales y no hay dinero en el mundo para que cante la misma canción ni cinco veces”, afirmó primero Berry. Luego, con una llamada de por medio a su representado, confesó: “Al hablar con Perales le he dicho que ponía la mano en el fuego por él, pero me ha contestado entre risas que no la ponga o vaya a ser que me queme. Algo de eso pasó, pero es una cosa que se ha ido desvirtuando con los años y no es como se cuenta”.

Minutos después el mánager aseguró que Perales sí había participado de una fiesta privada donde cantó con más artistas. “No tiene ni idea si Pablo Escobar estaba allí presente o ni siquiera si la casa era suya (...) Perales nunca ha contado nada de aquella fiesta, ni si había tocado varias veces el mismo tema. Se ve que estas cosas han ido cambiando, pero a él le da igual lo que se diga porque no quiere entrar en la polémica”, explicó.

Por su parte, Carbonell no rectificó la información que publicó en su libro. “Lamento mucho si a Perales le ha molestado que contara la historia, pero en los años 80 algo así era bastante corriente. Pablo Escobar formaba parte de una oposición al gobierno y era considerado por mucha gente como un héroe. Recuerdo que en mi primera visita a Colombia la gente lo tenía en un altar”, expresó.