Aníbal Fernández publicó una dura carta contra Cristina

"No se puede hacer campaña con el culo en la mano", dice Fernández, otro dirigente que escribe una carta para cuestionar a la ex mandataria tras la sucesión de detenciones de ex funcionarios.

La carta de Aníbal Fernández comienza con una cita de Néstor Kirchner, a quien califica como "un grande de verdad".

Y lanza: "No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota que, además no es barata".

También cuestiona la decisión de Cristina de crear el espacio Unidad Ciudadana para competir en las elecciones legislativas por fuera del PJ. "No se puede "parecerse" al enemigo utilizando hasta su terminología, sin pagar consecuencias. No se puede "ignorar" el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede "aceptar o perdonar" las peores agachadas de mierda en nombre de la Unidad y la Concordia".

