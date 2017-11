“Con compañeros no se discute en los medios de difusión. Debemos tener ese grado de solidaridad para hacerlo así. Obviamente puede haber diferencias, pero hay que discutirlas adentro”, sostuvo el diputado nacional, quien se expresó sobre las cartas públicas que desde la cárcel escribió De Vido y las duras críticas que lanzó la semana pasada el ex jefe de Gabinete Aníbal Férnandez, quien acusó a los dirigentes del PJ de “hacerse los pelotudos”. Gioja se quejó de que “hoy se usan a los medios masivos y la propaganda para estigmatizar, quemar tipos, hacer shows mediáticos con compañeros que son todos inocentes, porque no hay nada probado”.