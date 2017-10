De Vido escribió una dura carta que apunta a CFK

Pero su explosiva carta apuntó a una persona en especial: Cristina Fernández de Kichner. Si bien no la nombró, el ex ministro la cuestionó por decir en una entrevista televisiva que no ponía las “manos en el fuego por nadie”, sólo por su familia. La carta de De Vido se titula, justamente, La Mano en el Fuego. “Como todo tiene que ver con todo, días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios y no dudo también que en el Congreso. Fue cuando alguien dijo, al ser consultada sobre mi gestión, que no ponía las manos en el fuego por nadie, salvo por su entorno familiar e íntimo. Todo muy simultáneo; todo muy coincidente. Demasiado explícito. En realidad, yo no conozco a nadie que ponga las manos en el fuego y no se queme. Resulta difícil explicar tanta Unidad, directa o indirecta, activa o pasiva. La gente no come vidrio, la historia nos dirá qué paso, trascenderá”, escribió.