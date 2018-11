Asado para cuatro, un menú que duele unos 1200 pesos

El corte de asado con hueso se está cobrando a un promedio de 250 pesos (hay ofertas que bajan el precio de manera significativa, pero no siempre se encuentran). Teniendo en cuenta que siempre se calcula unos 500 gramos por persona, para la cena se necesitarán unos 2 kilos, más un par de chorizos (600 pesos, aproximadamente).

Sin embargo, eso no es todo. A esa cifra inicial hay que sumarle la ensalada, por ejemplo, una mixta de tomate y lechuga (80 pesos), un kilo de pan (70 pesos), unas dos botellas de vino (240 pesos) o tres botellas de cerveza (unos 270 pesos), además de un par de bolsas de leña (160 pesos).

En caso de que se elija otro corte que no sea asado, pero que también es muy popular en las parrillas argentinas, como el vacío, el precio es similar. En el caso del matambre, sacando algunas ofertas, se está cobrando entre 280 y 300 pesos por kilo.

Opciones

“La gente busca opciones. Es cierto que el asado siempre es popular, pero ahora está muy caro”, explicó Andrés, un carnicero de la calle República de Italia. El hombre dijo que ahora el pollo a la parrilla se convirtió en una excelente opción a la hora de hacer asados, teniendo en cuenta que con un pollo entero, a 60 o 70 pesos el kilo, pueden comer bien cuatro personas y el costo es mucho menor en comparación con el kilo del asado o del vacío. “Hay quienes no se resignan a no comer carne y también llevan mucha falda parrillera (180 pesos) o el asado ruso (200 pesos). Otra opción es el asado de cerdo (220), aunque sus precios no están muy lejos de los que se cobran por los cortes vacunos.

Las achuras, especialmente las mollejas, que siempre son una tentación en cualquier parrilla, se volvieron bastante prohibitivas. El kilo se vende en promedio a 400 pesos.