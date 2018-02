El hombre mató a su ex, a sus dos hijas y a la pareja de la mujer.

Asesinó a toda su familia y dice que no recuerda nada

Entre ríos. Con asombrosa frialdad, tal vez con la misma con la que cometió semejantes asesinatos, el joven que mató a su familia y al novio de su ex dijo que no se acuerda de nada de lo que ocurrió. Esta semana se inició en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el juicio a Juan Pablo Ledesma, que afronta una posible cadena perpetua. El hombre de 29 años está imputado del asesinato de su ex pareja, sus dos hijas y la entonces pareja de la mujer.