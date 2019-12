ATE denunció fallas de seguridad en el edificio del Paseo de la Costa

El dirigente gremial aclaró que hace poco se trasladó el spa de Termas a ese mismo edificio, y sumó equipos de refrigeración que hacen un "ruido ensordecedor" que no permite que los empleados administrativos trabajen con normalidad. "No están yendo a trabajar porque no está garantizada su seguridad para que cumplan sus tareas", aclaró.

Tras un encuentro ayer con la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, desde el gremio esperan al martes para recibir un nuevo informe con las reformas que planea instaurar el gobierno en el lugar, o una propuesta para relocalizar a los empleados en un nuevo espacio físico.