ATE rechaza la intervención de Hoteleros en Termas de Copahue

Las propuestas no cayeron para nada bien en ATE, desde donde lo rechazaron por completo y afirmaron que se trata de una pretensión de "ejercer el control sobre los derechos laborales establecidos en el convenio colectivo de trabajo, ley 3096, como también en las atribuciones que los organismos del Estado provincial poseen a través de sus representantes".

"Primero, entendemos que las cuestiones laborales las rige el CCT y, si hay desidia, es responsabilidad de los funcionarios políticos, no de los trabajadores. Los trabajadores intentan muchas veces prestar los servicios sin tener los recursos. De hecho, todos los años venimos manteniendo situaciones de conflictividad ante la no provisión de elementos. No son los trabajadores los responsables de la licitación o la compra de los mismos, al contrario, son los que le ponen ingenio para poder prestar el servicio", explicó el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, a LM Neuquén.

El líder de ATE, Carlos Quintriqueo, lidera la negociación de su sector. Agustin Martinez

El documento de la Asociación Hotelera indica que "a lo largo de los años, Copahue fue perdiendo protagonismo dentro de la oferta turística provincial" y afirma que "pasó de ser uno de los lugares emblemáticos del turismo neuquino, con visitantes de todo el país y el mundo, a un destino olvidado y hasta confundido con otros destinos vecinos".

Así, se extiende con propuestas como la conformación de un directorio, la designación de un gerente general que viva en Copahue y un director médico. En cuanto al personal, sugiere "mejorar la presencia y capacitarlos en atención al cliente", así como otorgar "premios, mayor puntaje y posibilidades de ascenso al personal que realice capacitaciones".

"Desde hace ya dos temporadas, es escandalosa la ausencia del personal a su lugar de trabajo, la mala atención y el boicot que el personal termal realiza al funcionamiento del complejo termal", justificaron desde la Asociación.

Ante esto, Quintriqueo respondió: "En ningún momento se plantea la falta de política por parte del Ejecutivo en cuanto a lo que significa el manejo de las termas y plantean casi la abolición del CCT para que haya un mejor servicio termal para que les dé una mejor ganancia, en ningún momento plantean hace un mayor esfuerzo".

El gremialista, además, rechazó cualquier intervención privada y valorizó que el Complejo Termal esté en la órbita pública: "Si hoy se mantienen es porque están a cargo del Estado, creo que está claro que no siempre los privados brindan mejor servicios, como hicieron en Junín de los Andes donde las termas se concesionaron, fue una gran estafa y nunca se reactivaron".

Copahue- termas (Gentileza Ministerio Turismo).jpg Gentileza Ministerio de Turismo de Neuquén

En el comunicado consideraron que el documento de los Hoteleros "evidencia una brutal ignorancia sobre los alcances y composición de las comisiones que establece el convenio colectivo de trabajo (CCT), ya que son ellas (las comisiones mixtas) las que deben trabajar sobre los problemas que el sector evidencie".

"Es de una actitud extremadamente egoísta y vergonzosa, especular con la crisis económica que atraviesa nuestra provincia (el país y el mundo) producto de la pandemia y pretender avanzar con sus negocios con el patrimonio de Estado. Predican un intervencionismo privatista, al tiempo que reclaman el pago de los ATP en beneficio de sus empresas particulares. Solo quieren al Estado cuando les conviene", cerraron.