Aumentan los tramposos en Among Us

Among Us es el juego más descargado de los últimos meses | Foto: innersloth.itch.io

Among Us es el juego más descargado de los últimos meses | Foto: innersloth.itch.io

Among Us , el juego desarrollado por InnerSloth , no deja de ganar fanáticos en todo el mundo. Pese a que la app fue lanzada en el año 2018 , fue la pandemia y la posterior cuarentena la que impulsó su fama, siendo uno de los títulos más descargados del año 2020.

Si bien Among Us la rompe, los desarrolladores no ha podido solucionar varios quilombos de seguridad que han surgido en los últimos meses. Desde hace un tiempo, los jugadores de la app se quejan de una invasión tremenda de tramposos que arruinan el sentido de Among Us.