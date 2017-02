Aunque te falte espacio, igual podés tener un perro

Tené en cuenta a las razas que crecen poco, no pesan demasiado y son amigables.

Buscar un perro implica tener en cuenta todas aquellas cuestiones sobre su cuidado. Y un dato a considerar se relaciona con el tamaño, ya que en ocasiones no contamos en casa con el espacio suficiente para alojar a un can de grandes dimensiones. En ese marco, aparece la posibilidad de tener un perro pequeño, una variante para departamento o casa de espacios reducidos. Crecen pero no demasiado, son una buena compañía y tienen una cualidad: son amigables por naturaleza. Te mostramos tres razas para que tengas en cuenta:

Chihuahua

Es, sin lugar a dudas, un gran ejemplar que no crece. Además, su escaso peso (2 kilos como máximo) se complementa con su corta altura (máximo 20 cm) para hacer de él un animal fácil de manipular. El chihuahua es un perro muy sociable y cariñoso, capaz de desarrollar gran empatía con los niños. Y estas cualidades se suman a que es, naturalmente, un perro limpio, convirtiéndose en un animal altamente recomendable para familias que viven en departamentos pequeños.

Papillón

Es una de las razas más antiguas que existen. Su nombre significa “mariposa” y su figura se relaciona mucho con la fisonomía de este insecto, sobre todo por la forma de sus orejas. Como todo perro que no crece, es una raza recomendable para estar en contacto con niños y, además, su naturaleza curiosa a veces termina por estimular a los infantes, con quienes comparten juegos y paseos inolvidables. También es un buen ejemplar para convivir con otras mascotas.

Caniche

Si hablamos de perros pequeños que no crecen, tenemos una cita obligada con el caniche, uno de los más populares del mundo. De hecho, el caniche toy es el perro pequeño por excelencia, la raza más diminuta de las cuatro que reconoce el caniche. Suelen pesar 4,5 kilos sin superar los 28 centímetros de longitud, y son una raza dueña de una energía que parece inagotable. De hecho, basta con detenerse a ver un rato a un caniche toy para deslumbrarse con la forma en que el animal no para ni un segundo de saltar.

Alcanza un hueco: No te mates pensando en que no va a tener lugar para moverse: ellos se acomodan.

los ladridos tienen sus secretos

Los perros ladran para expresarse. Pero, ¿qué quieren decirnos con cada ladrido? Por lo pronto, son animales sociales y más ruidosos que aquellos que llevan vidas solitarias, por eso son tan amplios sus tonos de expresión (ladridos, aullidos, gemidos y gruñidos). El ladrido de un perro cuando quiere jugar es distinto al que produce cuando protege un hueso de otro can o cuando trata de asustar a un extraño. Según los expertos, hay tres tipos de ladridos. El tipo “alteración” es cuando ocurre algo inesperado para el can, como que un extraño golpee la puerta (son intensos y graves, y en una frecuencia baja). El ladrido de “soledad y aislamiento” y el de “juego”, a pesar de ser motivados por sensaciones opuestas, son de frecuencias más altas, más agudos y son vocalizados con un mayor número de tonos y modulaciones de frecuencias.