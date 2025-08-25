¿Buscás un auto automático barato? Estos son los 10 más accesibles de agosto 2025 en Argentina

Los modelos con caja automática tienen una mayor presencia en el mercado automotor y cada vez son más personas las que lo eligen. En este informe, los diez modelos más accesibles.

Los autos con caja automática tienen cada vez mayor presencia en el mercado . Si bien el precio los distanciaba de los que tienen transmisión manual, con el correr del tiempo la diferencia se redujo y, en la actualidad, inclinarse por una opción u otra se centra básicamente en las preferencias del usuario en cuanto a gusto y comodidad.

En este contexto, hubo algunas automotrices que comenzaron a ofrecer una mayor cantidad de opciones automáticas. Incluso, llegaron a comercializar únicamente modelos únicamente con este tipo de transmisión y dejaron a un costado las alternativas manuales.

Frente a un un mercado cambiante y con una tendencia marcada hacia esta tecnología, también surge la necesidad de que los precios sean competitivos para los potenciales compradores. En estas condiciones, hay diez automóviles con caja automática que integran el grupo de los diez más accesibles.

Los diez autos con caja automática más baratos del país

El ranking de los diez autos con caja automática más vendidos en el país toma como base las versiones de entrada de gama con esta transmisión y los valores informados de manera oficial por las automotrices con vigencia para este mes:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000

$26.721.000 Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 : $27.600.000

: $27.600.000 Citroën C3 VTi AT Feel Pack: $28.470.000

$28.470.000 Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: $28.546.900

$28.546.900 Renault Stepway Intens CVT: $30.380.000

$30.380.000 Renault Sandero Intens 1.6 CVT: $31.270.000

$31.270.000 Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $32.852.000

$32.852.000 Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $34.027.000

$34.027.000 Peugeot 208 Allure AT: $34.700.000

Un dato a tener en cuenta es que el Grupo Stellantis —que agrupa a marcas tales como Citroën, Fiat, Jeep, RAM, Peugeot y DS— tuvo una suba del 12% en su lista oficial de precios en sus autos. No obstante, desde allí remarcaron que "el impacto real para el consumidor sería menor, con un ajuste promedio del 5,5%".

Los modelos más vendidos en Argentina

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en los primeros siete meses de 2025 la venta de autos acumuló un total de 388.680 unidades. Ese numero representa una variación de 71,5% en comparación con el mismo período del año pasado ,cuando se matricularon 226.571.

Desde la entidad señalaron que, en la misma sintonía, el segundo semestre comenzó "con un buen impulso", que llevó a que este julio sea "el mejor mes desde 2018, sin considerar enero que, por motivos estacionales, es casi un mes doble”.

Por otra parte, en la comparativa entre las automotrices que más ventas tuvieron, Toyota se posicionó por encima de Volkswagen, empresa que tenía el liderazgo del mercado desde hacía varios meses. Con esto, el listado de los modelos más solicitados en el acumulado anual quedó integrado de la siguiente manera:

Fiat Cronos: 21.663 ventas

21.663 ventas Peugeot 208: 20.989

20.989 Toyota Hilux: 19.686

19.686 Toyota Yaris: 19.188

19.188 Ford Ranger: 16.250

16.250 Volkswagen Amarok: 15.997

15.997 Volkswagen Polo: 14.400

14.400 Toyota Corolla Cross: 12.149

12.149 Volkswagen Taos: 11.760

11.760 Chevrolet Tracker: 11.312

En tanto, desde ACARA indicaron también que este nivel de ventas de autos es "el resultado de una estabilidad económica, favorecida también por una mayor disposición de modelos y marcas, y una menor brecha de la relación de los precios y el salario, una suma de factores virtuosos que definen la decisión de comprar".

Según resaltan, "aparecieron verdaderas oportunidades para adquirir un vehículo, con promociones, con múltiples opciones de financiación de parte de bancos, de terminales a tasa 0, y hasta de los propios concesionarios".