El tuit llegó luego de que el periodista de espectáculos publicara su número de teléfono y dirección en la red del pajarito. Facundo Ambrosioni, actual novio de Morena, realizó su descargo en el portal de DiarioShow para aclarar el tema. “Es totalmente una mentira lo de Natacha Jaitt. Lo dijo porque sabe la repercusión que puede llegar a tener, pero con esas cosas no se juega. Yo estoy muy enamorado de Morena, estamos felices y bien juntos. Nos apoyamos constantemente uno al Instagram Stories: “Jaitt, ya estás grande para estos escándalos. A mí Jorge Rial no me pagó absolutamente nada para estar con Morena”. Y agregó: “Otra cosa… los hijos son hijos. ‘Propios’ son siempre, los hayas parido o no. Vos tenés dos, mejor ponete a darle un buen ejemplo”.

La semana pasada, Morena volvió a pasar por el quirófano para hacerse una segunda operación reparadora, luego del bypass gástrico de julio de 2016. En ese momento, la joven le agradeció a su novio mediante las redes por ayudarla en cada paso que da en la vida: “Gracias por haberte quedado en mi operación, acompañándome y dándome todo para que esté bien, para que pueda dormir, llamando a la enfermera a la mitad de la noche cuando lloraba de dolor”.

