Luego de tener un mano a mano con el conductor, la joven volvió a cantar en tevé junto a Iván Nelson y su banda Random. Lejos de cosechar elogios, se convirtió en tendencia en las redes sumando comentarios críticos por hacer playback.

“Se notaban demasiado los arreglos en las voces, quedaron en evidencia. Patético como primera aparición”, “Peor que la abogada hot”, “¿Alguien le dijo que ese no es el camino?”, dispararon algunos internautas en Twitter.

Súper enamorada

Por otro lado, en una charla íntima con Rozín, Barbie aseguró que con su novio Lucas, hijo de Fabián Rodríguez -difunta pareja de su madre- nunca se vieron como hermanos.

“Lo que siento por él es amor de verdad, me di cuenta con el tiempo. Lo extrañé mucho durante un viaje que hice a Brasil para trabajar. Cuando volví nos pusimos de novios”, contó y destacó el accionar de su mamá, quien la apoyó e incluso hizo que ella empezara a fijarse en su hermanastro a partir de un comentario. “Mamá se la re jugó y hubo algo re loco. Antes de que yo me fijase, me dijo: ‘Mirá Lucas qué lindo que está, cómo creció’. Y sí, estaba hecho un bombón”, recordó entre risas Barbie, quien hace unos días comenzó a compartir fotos junto a su pareja en las redes sociales. “Así empiezo este nuevo año”, escribió junto a una postal donde aparece abrazando al joven.