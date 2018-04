Barrionuevo aseguró que va a echar a los K del PJ neuquino

El líder del Sindicato Gastronómico estuvo ayer en la provincia e inauguró un fastuoso edificio de Uthgra, donde estuvo de invitado el gobernador Omar Gutiérrez, junto con el anfitrión local del gremio, Jorge Bascur.

Barrionuevo, en diálogo con LM Neuquén, aseguró que el proceso de intervención del peronismo será de unos 90 días y que las provincias en el radar serán aquellas donde no es gobierno el PJ.

“Las provincias donde nosotros vamos a hacer hincapié son en las que no gobierna el peronismo, llámese Neuquén, Capital Federal, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. Vamos a empezar a ordenar al peronismo y Neuquén no escapa a las reglas de juego. Si acá está Unidad Ciudadana y si no vuelven al peronismo que se vayan con el kirchnerismo”, dijo el interventor.

El PJ neuquino ya hizo un llamado a elecciones internas para el próximo 3 de junio y, si bien aún no se conocen los candidatos, ya empezó un operativo clamor para que el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Darío Martínez (quien preside de facto el justicialismo neuquino), sea candidato.

Barrionuevo sostuvo que el proceso eleccionario puede realizarse de todas maneras, pero puso una condición: que se vayan los K.

“Si Martínez es de Unidad Ciudadana, va a tener que ir como presidente de Unidad Ciudadana, no del peronismo; pero si está dentro del peronismo y si la gente lo elige, podrá ser candidato”, añadió.

Sostuvo que el PJ está en un tiempo de definiciones y los “istmos” (como el menemismo y el kirchnerismo) quedarán dentro del caparazón de la estructura.

“No le vamos a dar el PJ a los que representan a Unidad Ciudadana, o está acá o allá, no podés estar en los dos lados y seguramente lo vamos a hablar con Martínez”, enfatizó Barrionuevo.

A la inauguración del edificio de calle Jujuy al 350 acudieron pocos peronistas, más allá de la cúpula de Uthgra. Se lo vio a Carlos Roja, del Sindicato de Camioneros. También asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani, y las concejales Karina Montecinos y Laura Plaza.