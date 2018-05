Baudino pidió a la Justicia que vaya "por los ñoquis"

“Lo nuestro no es algo que me quite el sueño. Son las cosas que normalmente pasan en esta provincia y en el país. Me preocupa más la injusticia de que los vecinos le paguen el sueldo a gente que no se presenta a trabajar”, sostuvo Baudino en declaraciones radiales, a la vez que dijo desconocer si la imputación prosperará. Por lo pronto, mañana a las 8:30, a Baudino, Juan Bautista Castro y Víctor Beroiza (los otros imputados) les formularán cargos por los delitos de entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en carácter de coautores.

La causa la lleva adelante la fiscal Valeria Panozzo, a partir de una denuncia que hizo el propio municipio, que se constituyó como querellante en la causa.

Entre otras pruebas que figuran en el expediente judicial, existen notas de las empresas de transportes de colectivos Autobuses Santa Fe y Pehuenche, donde notificaban al municipio de la imposibilidad de prestar el servicio de transporte por el piquete, viéndose afectados los ramales 2, 3,13, 15, 17 y 401.

Los hechos que ameritaron la intervención de la Justicia remiten a septiembre del año pasado, cuando Sitramune reclamó por el despido de 33 trabajadoras que estaban contratadas y que fueron dadas de baja por la Municipalidad.

Jure: La concejal rechazó “la criminalización de la protesta social que emprende Quiroga”.

