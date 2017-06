Benedetto: "Nos están queriendo perjudicar"

Ayer temprano, el hincha Xeneize se sacudió la modorra al escuchar sobre la venta de Darío Benedetto al Sevilla de España por 8 millones de euros. El rumor fue difundido como si fuera una noticia en la madrugada de ayer en el programa radial Súper Mitre Deportivo y se viralizó en las redes hasta instalarse como la novedad del día sobre el líder del campeonato.

Benedetto, en conferencia de prensa, tuvo que desmentir los rumores. “Me enteré por las redes sociales. No estoy enterado de nada. Tengo la cabeza en el campeonato, no quiero pensar en esas cosas que no sé si se están inventando o no porque no tengo idea de lo que se está hablando”, aseveró el goleador y siguió: “Si se dan las ofertas, las evaluaremos cuando termine el campeonato. Lo hablaré con mi representante, pero él sabe bien que hasta que no termine el campeonato no debe hablar de nada de eso; nos estamos jugando cosas muy importantes. No sé por qué se tiró, no sé quién lo dijo, pero mi cabeza está metida en el campeonato.

Se siente perjudicado

Como muchos otros jugadores del plantel, Benedetto siente quieren perjudicarlos en la recta final del campeonato. “Se están inventando un montón de cosas, como por ejemplo eso que dijeron de una pelea con Gago (tras un partido contra Huracán), cuando tenemos una excelente relación tanto dentro como fuera de la cancha. Somos conscientes de que están queriendo perjudicarnos. Pero todo lo que se está inventando queda externo a lo que realmente tenemos nosotros en la cabeza, que es el campeonato”, finalizó uno de los goleadores del torneo.

El representante

“A Cristian Pavón lo están viendo desde Inglaterra”

Fernando Hidalgo, representante de Cristian Pavón, dijo que “lo están viendo desde Inglaterra”, y que el domingo irán a la Bombonera. Además, informó que Andrés Chávez tiene que volver en julio desde el San Pablo “porque no lo va a comprar”. Y desmintió un regreso de Nicolás Burdisso: “Estamos tratando de ver una continuidad en Europa”.