Según relató en una entrevista con Página 12, durante la obra Escenas de la vida conyugal recibió en reiteradas ocasiones agresiones verbales de su compañero, que luego le pedía perdón.

“Había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho", dijo y agregó: "La verdad es que para mí esto siempre fue complicado de decir porque sucede mil veces actuando que empujes, que te empujen más fuerte, y es parte del trabajo de la actuación dejar el cuerpo más flojo para no lastimarte, es algo delicado pero la lógica indica que si yo te empujo más fuerte de lo normal cuando ya hicimos esa escena mil veces, te pido disculpas enseguida".

"En ese momento, había una tensión tremenda, mi cuerpo estaba lejos de estar flojo y me asustó ver que se llegara a eso. No fue el golpe en sí mismo sino llegar a eso. Cuando volví a mi casa lo llamé a mi representante y le pedí que arme una reunión y que hablen con Ricardo", continuó la actriz.

Ante la falta de una disculpa, Betuccelli solicitó que en la función siguiente hubiera alguien viendo: "Si no, no me subía al escenario".

“Luego me llamó por teléfono diciéndome que yo estaba loca, y al otro día me llamó para pedirme de hablar antes de la función. Fui a su camarín y tuvimos una charla donde me dio una explicación y me dijo que le cambiaron la plantilla y se resbaló, por eso había caído más fuerte sobre mí. Me hubiera gustado que esa explicación fuera apenas pasó y no después de haberme dicho que estaba loca. A pesar de todo terminó el teatro y yo volví a mi vida", sostuvo.

Por último, Bertuccelli dijo que fue no esperaba que alguien del staff saliera a defenderla, “hay gente que vio todo que no diría nada a favor mío porque trabaja ahí hace 50 años y andá a pedirle a alguien hoy, como está este país, que ponga en riesgo su trabajo para defenderte”, concluyó.

