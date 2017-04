Bilardo: "Hay chicas jóvenes que incitan y usan polleritas cortas"

En medio de una conversación sobre la creciente cantidad de casos de abuso sexual y femicidios que se registra en Argentina, el doctor opinó en la señal América 24 que "esta violencia no es de ahora. Es desde hace años".

Pero cuando intentó agregar algo a su declaración, Bilardo pisó la banquina y no volvió más al carril: "Una mujer no puede ir vestida como quiera. Hay muchas que son provocativas", dijo el septuagenario y fue por más: "en la playa que una mujer vaya vestida como quiera" pero en la calle "no se pueden vestir como quieran porque incitan la violencia".

Por si fuera poco, siguió: "Si vas en un colectivo, fijate el hombre, si hay una mujer con el seno afuera, el tipo mira para ahí, el hombre tiene tentación", graficó.

"Hay chicas jóvenes que incitan y usan polleritas muy cortas, se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha", escupió el entrenador y ex jugador de fútbol.

"Hay mujeres que visten bien y hay mujeres que son provocativas", sostuvo también y luego intentó recular y aclarar las cosas, pero la cosa sonó aún peor: "Que quede claro, eh, estoy en contra de la violación", resumió.

Por si fuera, poco, además, contó: "Me he peleado con mi hija por cómo salió vestida. 'Ponete un sobretodo, no podes salir así', le digo".

"Primero de todo son hombres y después violadores", dijo también y para seguir en la línea dejó en claro qué pasaría si la víctima de un caso de abuso fuera una mujer de su familia. "Si violan a mi hija o a mi nieta, yo mato", finalizó.