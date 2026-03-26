Cuáles son los salarios que pudieron mejorar en el ultimo año

Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei todos los sueldos perdieron frente a la inflación. Pero en el último año hubo un sector que pudo recuperar poder de compra parcialmente.

La economía argentina registra una fuerte caída del consumo como producto de la caída del empleo , por un lado, y porque los salarios de los trabajadores pierden poder de compra frente a la inflación.

Al respeto, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de l INDEC, detalla cuáles son los sectores que más han perdido y quienes fueron los menos afectados en los dos primeros años de gestión de Javier Milei

"En enero los salarios privados registrados (2,1%) crecieron menos que la inflación mensual (2,9%). Lo mismo sucedió en el sector público que creció 1,8% nominal (2,0% los nacionales y 1,7% los provinciales)", señala el informe elaborado por el economista Nadin Argañaraz..

Cuando se hace la comparación entre enero de 2025 e igual mes de este año, período en el que la inflación acumulada es de 32,4% algunos han podido recuperar. "Si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una suba del sector público provincial (0,7%) y baja del sector público nacional (-7,6%)", dice el reporte el cual indica que "en el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del -2,9%".

aumento salarios.png

Por otro lado, el reporte del IARAF señala que "respecto a noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios privados registrados se encuentran 2,3% debajo y los del sector público un 17,9% debajo". De acuerdo con el informe, los salarios de los empleados públicos nacionales bajan 35,8% y los provinciales 10,3%.

"Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025",explica al reporte.

El trabajo anticipa que de cara al 2026, bajo el supuesto que los salarios reales se mantengan durante todo el año, la situación del poder adquisitivo sería la siguiente:

Empleados privados formales tendrían una caída real de 1,7%

Empleados públicos nacionales una caída del 5,1%

Empleados públicos provinciales una caída del 2,8%.

salario.jpg

Se desploma el consumo

De acuerdo con la consultora Scentia el consumo masivo registró una caída interanual del 3,4% en febrero y del 2,1% en el primer bimestre en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos.

Entre los canales más afectados se encuentran los supermercados, donde el consumo se desplomó 5,9% frente a febrero de 2025 y un 6,3% en comparación con enero; mientras que el que tuvo un mejor desempeño fue el e-commerce con un avance anual del 26,5%, aunque con una baja del 2,6% mensual.

En tanto, en farmacia el consumo cayó 9,1% mensual, en autoservicios 6,4%, en kioscos un 6,2% y en mayoristas 5,8%