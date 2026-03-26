Alerta por fiebre chikungunya en Argentina: hay brotes activos en el norte y el conurbano bonaerense

El último Boletín Epidemiológico Nacional mostró un aumento de casos en distintas regiones. Síntomas, tratamiento y prevención.

La fiebre chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

El Ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta sanitaria tras confirmar un caso autóctono de fiebre chikungunya en Ingeniero Budge , partido de Lomas de Zamora . Y, en la zona norte del país, la provincia de Salta enfrenta hace unas semanas un crecimiento acelerado de contagios locales.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, la notificación de casos sospechosos y confirmados de esta infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti puso en guardia a autoridades sanitarias y equipos de salud en varias jurisdicciones del país ante la posibilidad de un brote sostenido.

El primer caso autóctono recientemente confirmado en Lomas de Zamora corresponde a una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo. El diagnóstico positivo fue obtenido mediante pruebas moleculares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que motivó la adopción inmediata de medidas de bloqueo de foco en el área de residencia.

La información oficial bonaerense dice que, “se identificó un brote de fiebre chikungunya en el municipio de Lomas de Zamora, el caso índice corresponde a un caso confirmado autóctono notificado el 12 de marzo (Semana Epidemiológica 10 o SE 10)”.

La paciente no declaró antecedentes de viaje, y en el relevamiento epidemiológico se detectaron otras diez personas con síntomas compatibles, de las cuales siete resultaron positivas para el virus.

Dengue.jpg Ante el brote de dengue, el Gobierno asegura que trabajan desde el primer día en la toma de desiciones estratégicas para controlar la epidemia. Foto: Google.

El panorama epidemiológico

De acuerdo con el BEN, durante la temporada actual y hasta el 14 de marzo, se habían notificado 3202 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya en todo el país, de los cuales 199 corresponden a casos confirmados y probables.

Pero las cifras actuales pueden ser mayores,dada por ejemplo la última actualización del Ministerio de Salud de Salta, que enumera los casos positivos en la provincia en 225, hasta el 18 de marzo.

La mayoría de los casos importados presentaron antecedentes de viaje reciente a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, y se notificaron principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

Sin embargo, la detección de brotes autóctonos en Salta, Santiago del Estero y Tucumán señala un cambio en el patrón de transmisión y refuerza la preocupación por la circulación local del virus en varias provincias.

El BEN añade que durante la SE8/2026 se notificaron 2 casos confirmados sin antecedente de viaje en el departamento Yerba Buena, provincia de Tucumán, detectados en el marco de la estrategia de vigilancia laboratorial. Además, durante las últimas dos semanas se registraron casos sin antecedente de viaje en las jurisdicciones Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Lomas de Zamora y el nuevo escenario epidemiológico

La situación en Lomas de Zamora marcó un punto de inflexión para la vigilancia sanitaria en el conurbano bonaerense. El municipio activó acciones intensivas de bloqueo de foco en la manzana donde reside el caso índice y zonas periféricas, en coordinación con autoridades provinciales.

En ese operativo se identificaron 10 personas febriles con síntomas compatibles, quienes aseguraron no haber realizado viajes recientes ni tener contacto con viajeros. De ellas, siete recibieron diagnóstico positivo por laboratorio.

Aedes-aegypti.jpg La invasión de mosquitos en Buenos Aires se da con esta especie en particular: Aedes Aegypti.

El brote motivó la emisión de una alerta epidemiológica para la fiebre chikungunya, con el objetivo de intensificar la vigilancia, optimizar el diagnóstico diferencial con otras arbovirosis y verificar la preparación de los servicios de salud.

Brote en Salta y expansión de los contagios

La provincia de Salta atraviesa un escenario de brote activo con transmisión local confirmada. Según los datos difundidos por el Boletín Epidemiológico de Salta, hasta la fecha se confirmaron 225 casos de fiebre chikungunya, con 10 casos probables, distribuidos en diferentes departamentos.

El departamento de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

Todo lo que hay que saber de la fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral que comparte vector con el dengue, el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas incluyen fiebre mayor a 38,5 (101,3 ), artralgias incapacitantes, artritis con dolor intenso y, en algunos casos, dolor muscular, cefalea y vómitos.

fiebre. Termómetor

¿Cómo se transmite?

El chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. El ciclo de transmisión comienza cuando una hembra de estos mosquitos pica a una persona que ya porta el virus y, después, pica a una persona sana, posibilitando así la expansión de la enfermedad en la comunidad.

¿Cuáles son los síntomas?

El signo más característico del chikungunya es el dolor articular severo, que puede afectar la movilidad de la persona y, en algunos casos, prolongarse durante meses. A este síntoma distintivo se suman fiebre alta, dolor muscular, cefalea, náuseas, fatiga y en ocasiones erupciones cutáneas.

Dolor, articulaciones

Si bien las complicaciones graves son poco frecuentes, pueden presentarse en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y mujeres embarazadas.

¿Cuál es el tratamiento?

En la actualidad, no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna de uso generalizado contra el chikungunya. El manejo de la enfermedad se basa principalmente en el alivio de los síntomas, recurriendo a antipiréticos, analgésicos, hidratación y reposo. El objetivo es reducir la fiebre y el dolor articular, mejorando la calidad de vida del paciente durante el período agudo de la infección.

Se recomienda evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides hasta que se descarte dengue, debido al riesgo de hemorragia asociado a esta infección.