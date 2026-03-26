Cuánto salen los huevos de Pascua de Damián Betular y por qué son exclusivos

El reconocido pastelero lanzó su colección 2026 que cautivó a todos. Los precios a los que vende los huevos de Pascua.

Este año los huevos de Pascua de Damián Betular tiene una presentación en tres tamaños que combinan el mejor chocolate con rellenos sofisticados.

Las celebraciones de Pascuas ya se siente en las vidrieras, y la variedad de opciones en el rubro gastronómico crece año tras año. Huevos de pascuas, chocolates y las tradicionales roscas ya están a la venta. Una de las propuestas más esperadas es la del reconocido pastelero argentino, Damián Betular .

El prestigioso cocinero volvió a apostar por una línea de alta gama , con huevos de Pascua de distintos tamaños , una colección especial y elaboraciones que combinan chocolate importado con rellenos sofisticados.

Para este año, el jurado de MasterChef propone tres opciones diferentes de huevos de chocolate, además de una serie de complementos que incluyen su famosa rosca y cajas de degustación.

Debido a su elaboración manual, la marca aclara que el peso de las piezas puede variar, aunque mantienen estándares de calidad que posicionan a la boutique de Villa Devoto como un referente del sector.

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Huevos de Pascua 2026: cuánto sale el huevo de Betular Patisserie

Para esta temporada, la oferta de huevos de chocolate se adapta a diferentes necesidades, desde unidades individuales hasta piezas de un kilogramo pensadas para compartir en familia. El producto estrella está realizado en chocolate con leche y cuenta con un interior cargado de grageas de almendras bañadas y praliné.

Los valores para las tres presentaciones disponibles son los siguientes:

Huevo Grande (1000 gr): Es la pieza central de la colección y tiene un costo de $150.000 .

. Huevo Mediano (600 gr): Una opción intermedia que mantiene el relleno premium a $80.000 .

. Huevo Chico (250 gr): La versión más accesible, rellena de grageas de almendras, se consigue por $40.000.

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Los productos de Betular para Pascuas

Más allá de los tradicionales huevos, el local ofrece alternativas para quienes buscan variedad en su mesa dulce. La Rosca de Pascua, un clásico infaltable, tiene un precio de $45.000.

Sin embargo, la gran novedad de este 2026 es la caja de degustación de "petits", que incluye 9 variedades de mini tortas con sabores que van desde la Pavlova y el Chajá hasta combinaciones de frambuesa y lima, por un valor de $130.000.

Para los fanáticos de los macarons, sello distintivo del chef, las cajas se presentan en tres tamaños con sabores como chocolate, banana, salted caramel, frambuesa, mango maracuyá y vainilla:

Caja de 24 unidades: $132.000

Caja de 12 unidades: $67.000

Caja de 6 unidades: $33.600

Además, cierran la colección las grageas de chocolate: bolsitas de distintas variedades (coco, almendras, caramelo o avellana) a un valor de $28.000.

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La tradición de los huevos de Pascua

La tradición de los huevos de Pascua tiene un origen mucho más antiguo que el chocolate y mezcla costumbres paganas con celebraciones cristianas.

Mucho antes del cristianismo, distintas culturas ya usaban el huevo como símbolo de fertilidad, renacimiento y vida nueva, especialmente en la llegada de la primavera. En regiones de Europa y Asia, era común decorar huevos y regalarlos como señal de buenos deseos.

Con el tiempo, la Iglesia cristiana adoptó este símbolo y lo vinculó con la resurrección de Jesucristo, celebrada en la Pascua. El huevo pasó a representar el sepulcro vacío y la nueva vida.

SFP Venta de Huevos de Pascua (14) Sebastián Fariña Petersen

En la Edad Media, además, durante la Cuaresma no se podían consumir huevos, por lo que al terminar ese período se regalaban y comían en Pascua.

Nacimiento del huevo de chocolate

La versión que conocemos hoy surgió recién en el siglo XIX, cuando chocolateros europeos comenzaron a vaciar huevos y luego fabricarlos con chocolate. Con el avance de la pastelería, se volvieron cada vez más elaborados, rellenos y decorados.