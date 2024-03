El secreto para hacer el mejor huevo de Pascua casero: más divertido, más barato y más rico

Aunque es una celebración para toda la familia, que este año viene con el agregado de un fin de semana extra largo, son los más chicos los que esperan el domingo para disfrutar de los tradicionales huevos de Pascua de chocolate . Aunque hay mil opciones, hacerlo en casa no solo puede ser más divertido y barato, sino hasta más ricos.

Los precios de los huevos de Pascua, como era de esperar, llegaron con fuertes aumentos. Por eso es una buena opción, para que el bolsillo no impida disfrutar de esta tradición, prepararlos en casa y en familia. Es muy fácil y hasta puede resultar un plan divertido para hacer con los chicos, ya que no requiere de ningún paso que no se pueda llevar a cabo sin experiencia.