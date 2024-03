¿Cuánto cuestan los huevos de pascua en otros países?

De cara a la Semana Santa, que culmina con la fiesta de Pascua, la compra de huevos de pascua de chocolate se convierte en una de las misiones principales para los padres, quienes no pueden ocultar su indignación con los precios altos. Igualmente, esto no es un fenómeno solo de la Argentina, sino que su costo es elevado en distintas ciudades del mundo, tanto que, en algunos casos, "salimos ganando" o, al menos, no perdemos por tanto.