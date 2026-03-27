La trucha arco iris de Neuquén hizo su presentación en el exigente mercado de EE.UU.

Referentes globales del sector pudieron apreciar la calidad de los productos patagónicos. Fue en la feria Seafood Expo North America, en Boston.

La trucha arco iris se posiciona como uno de los productos emblemáticos de la Patagonia y continúa ganando reconocimiento en la gastronomía mundial. Gracias al trabajo sostenido del sector acuícola neuquino y al esfuerzo de productores y empresas como Idris SA, este alimento logra insertarse en mercados internacionales altamente exigentes, como el de Estados Unidos.

En este contexto, la firma participó recientemente en la feria Seafood Expo North America, realizada del 7 al 9 de marzo en Boston, donde presentó trucha neuquina ante referentes globales del sector.

“Detrás de este logro hay años de sacrificio, inversión y constancia. La trucha neuquina se destaca por su calidad, posicionándose como un producto premium”, destacó el gobernador Rolando Figueroa .

“Este es el modelo neuquino que queremos seguir consolidando: acompañar al sector productivo, jerarquizar la actividad acuícola y continuar abriendo mercados para que el trabajo neuquino sea reconocido en el mundo”, agregó.

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Avance de los salmónidos

La producción de salmónidos -principalmente trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)- se caracteriza en Neuquén por desarrollarse en ambientes acuáticos de alta calidad sanitaria, lo que representa una ventaja competitiva clave. La actividad se encuentra regulada por la Ley Provincial 3073 y el Plan de Desarrollo Acuícola Provincial, que ordenan y promueven su crecimiento en todo el territorio y que rige bajo la secretaría de Producción e Industria como órgano de aplicación.

El área destinada a la producción comercial se concentra en los embalses Alicurá y Piedra del Águila, ubicados sobre la cuenca del río Limay y compartidos con la provincia de Río Negro. Estos espacios reúnen condiciones ambientales, hidrológicas y sanitarias óptimas para el cultivo.

En estos embalses operan centros de engorde, mientras que en localidades como Aluminé y Junín de los Andes funcionan hatcheries dedicadas a la producción de ovas y alevinos. A esto se suma un centro cuarentenario en Santo Tomás y plantas de procesamiento en Piedra del Águila y Aluminé.

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Actualmente, Neuquén produce cerca de 7.500 toneladas anuales, lo que representa entre el 80% y el 90% de la producción nacional de salmónidos. Las pisciculturas ubicadas en la margen neuquina del embalse Alicurá generan alrededor de 4.000 toneladas por año, mientras que en Piedra del Águila se proyecta alcanzar 1.500 toneladas en los próximos dos años.

Cuántas pisciculturas funcionan

La capacidad de carga total de ambos embalses se estima en 27.000 toneladas anuales. En la actualidad, existen nueve pisciculturas comerciales activas -ocho en embalses y una en Aluminé-, además de un centro de engorde en Piedra del Águila y una planta de faena. El trabajo articulado con distintas áreas de gobierno apunta a fortalecer el marco jurídico y productivo de las concesiones.

El estatus sanitario de los ambientes acuáticos neuquinos constituye un diferencial estratégico a nivel internacional. Se trata de una condición poco frecuente en la actividad, que posiciona a la provincia como un proveedor confiable y competitivo, al tiempo que impulsa la generación de empleo genuino.

Con resultados productivos alentadores y un alto potencial de crecimiento, la trucha neuquina se proyecta como un alimento cada vez más demandado en el mercado externo, especialmente por su calidad y por las condiciones únicas en las que se desarrolla.