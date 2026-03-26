Argentina declaró como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación

Un mes atrás se conoció al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fundador y líder del grupo criminal más poderoso de México . En las últimas horas, se conoció que el gobierno de Javier Milei dio un paso clave y declaró oficialmente a CJNG como una organización terrorista.

Esta medida se conoció a través de un documento publicado por la Oficina del Persidente, en el que se informó su inmediata incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

En la última década, esta organización que se separa del Cartel de Sinaloa en 2010, se consolidó como una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México , operaciones en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la Argentina.

Esta decisión no es inusual, ya que se encuentra en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Además, ocurre en un contexto de extrema debilidad de la organización por la muerte de "El Mencho", quien era considerado uno de los criminales más sanguinarios del continente y su paradero fue un misterio durante años.

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La medida fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, sobre la base de informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

Esta resolución se apoya en informes de inteligencia que exponen una red de actividades ilícitas transnacionales y, lo que es más alarmante, vínculos estrechos con otras organizaciones terroristas globales.

En la última década, el CJNG se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina. En la última década, el CJNG se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo, con presencia en México, operación en Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la República Argentina.

Con esta inclusión, se habilitan sanciones económicas y restricciones operativas para limitar el accionar del grupo y sus integrantes, además de reforzar los controles sobre el sistema financiero y la cooperación con otros países.

Otras organizaciones ya incluidas en el listado oficial, como Hamás, el Cártel de los Soles, la Hermandad Musulmana y la Fuerza Quds iraní.

Así fue la caída de "El Mencho", el capo narco mexicano

El gobierno de México dio detalles de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que una de las parejas del capo narco, fue clave para dar con él, que se escondía en una zona montañosa y usaba disfraces para tratar de que no lo detectaran.

A través de Inteligencia Militar Central detectaron a una de las personas allegadas a una de las parejas de Oseguera Cervantes, que la trasladó a Tapalpa, Jal, donde la mujer tuvo un encuentro con “El Mencho”. Luego la mujer se fue del lugar y se obtuvo información de inteligencia que el narco permaneció en una cabaña de Tapalpa. Por eso fue clave el seguimiento de la red de vínculos de “El Mencho”.