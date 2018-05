Boca empató en Colombia y sueña con la clasificación a octavos

Embed

El equipo colombiano abrió el marcador a los 33' del primer tiempo, luego de un polémico penal, que Luis Carlos Ruiz cambió por gol. A los 6' del complemento, el propio Luis Carlos Ruiz marcó en contra, para que el "xeneize" continúe con vida en el torneo.

Con este resultado, Boca no depende de si mismo para clasificar, por lo que deberán darse una serie de resultados: primero tendrá que ganarle a Alianza y que Palmeiras, ya clasificado, no pierda de local con Junior. En caso se empatar con Alianza, deberá esperar que Junior no gane.

