“No sé cómo serán las cosas ahí adentro, si sus compañeros eligieron a otro capitán. Pero Carlitos (Tevez) sigue siendo el líder del equipo y estamos ilusionados en que nos haga ganar el partido de mañana”, expresó el ya retirado enganche.

Boca (5 puntos) se jugará mañana en Barranquilla ante el local Junior (6) sus chances de pasaje hacia la segunda fase de la Copa Libertadores.

Riquelme, campeón del máximo certamen continental en las ediciones 2000 y 2001, remarcó que “hay lugares en los que a veces no querés estar, pero la carrera que tenés te ponen en lugares de los que no te podés correr”, dijo en alusión al también ex jugador de Corinthians, Manchester United y Juventus, entre otras entidades.

