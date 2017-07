Boca le quiere poner los puntos a Centu... ¿Podrá?

A última hora de ayer, algunos directivos se reunieron con los representantes del jugador para imponerle cláusulas especiales a causa de su comportamiento fuera de las canchas. Según trascendió, el jugador no querría saber nada con la idea de que le pongan límites a su vida privada y uno de los ítems habilita al club a rescindirle el vínculo por un “hecho grave” sin obligación de pagarle el contrato.

El nuevo escándalo en el boliche de Lanús lo puso contra las cuerdas, ya que la dirigencia nunca estuvo convencida de comprarlo. A esto se suma que Guillermo (quien hizo toda la fuerza para se quede) no estaría a gusto con este nuevo escenario. Es por esto que medios nacionales aseguran que el DT le soltó la mano a Ricky y dejó el poder absoluto de decisión a los dirigentes, que pretenden ponerle límites al jugador por el que pagarían casi 6 millones de dólares .

En consecuencia, se reflotó la intención de prestarlo al Genoa de Italia y, de ser inviable esta chance, se quedaría pero bajo otras condiciones, ya sea con una cifra menor de contrato o con un préstamo con el que pueda tener mayor margen para liberarlo.

Por si todo esto fuera poco, uno de los agredidos el fin de semana en el boliche radicó la denuncia en la Comisaría Primera de Lanús.

Cabe recordar, que el delantero ya tiene una causa penal en trámite por violencia de género contra su ex pareja Melisa Tozzi, un tema que excede los límites de su privacidad, que condena el grueso de la sociedad, pero que Boca no parece cuestionar ni tener en cuenta.

Antes de firmar su nuevo contrato, protagonizó otro escándalo en un boliche de Lanús y uno de los agredidos radicó la denuncia.

Insaurralde y Goltz se retiraron con molestias

Los defensores Paolo Goltz y Juan Insaurralde no completaron el entrenamiento de ayer en Ciudad del Este, Paraguay, a raíz de molestias musculares. Si bien por ahora no parece ser nada grave, fue una alarma para el cuerpo técnico, justo con sus dos defensores centrales.

Goltz sufrió un golpe en la pierna izquierda y se retiró acompañado por el kinesiólogo Sergio Brozzi. Mientras que Insaurralde, operado recientemente en el aductor derecho, se fue con el preparador físico Javier Valdecantos.

Ambos llegarían para el amistoso del próximo sábado ante Nacional de Uruguay, a partir de las 18. Luego, el Xeneize preparará el duelo ante el Villarreal en La Bombonera, programado para el 2 de agosto.

Algunos de los escándalos más resonantes en el Xeneize

Chocó antes de debutar

A sólo días de llegar al club -septiembre de 2016- chocó su auto de alta gama a la salida de un boliche y escapó del lugar de los hechos, presuntamente estando alcoholizado. Días después jugó su primer partido.

A las piñas antes de un clásico

En el último verano -a comienzos del 2017- se filtró un video de seguridad del hotel donde se hospedaba Boca y se ve al jugador enfurecido con un compañero y siendo contenido por otros. Al día siguiente Boca perdió 2 a 0 contra River.

Otra foto con un arma de fuego

Hace algunas semanas apareció una nueva foto de Ricky portando un arma de grueso calibre. La imagen corresponde a la investigación de la Justicia por la denuncia de violencia de género que realizó su ex pareja, Melisa Tozzi.

Gago lo bancó pero reconoció: “Tiene cosas por mejorar”

“Tengo una gran relación con Ricardo. Dentro de la cancha es un gran profesional, pero hay cosas que tiene que mejorar. Debemos tratar de ayudarlo entre todos”, dijo el capitán Fernando Gago en diálogo con TyC Sports.

Pintita apuntó además que “Boca magnifica todo”, y por esa razón subrayó la necesidad de cada jugador de mantener un bajo perfil en su vida privada, un aspecto que el ex Racing, de momento, no puede o no quiere lograr. “Cualquier cosa que pasa en el club tiene una repercusión mayor. Eso lo sé desde que tengo nueve años. Si hacés un buen partido en inferiores, salís en la tapa de los diarios. Hay que ayudarlo para que el compromiso sea grande”.

Por otro lado, el volante delineó algunos de los objetivos para la próxima temporada y se esperanzó con el nuevo plantel que tiene Boca para enfrentar la triple competencia. “El primer objetivo es ganar la Copa Argentina, que termina este año. Hay que lograr una regularidad en todas las competencias en las que juguemos. Tenemos tres frentes y sería lindo pelear todo. Tenemos que ir por todo, esa es nuestra obligación”, concluyó Gago, en medio de la pretemporada en Paraguay.

Las palabras del Beto a LMN dieron la vuelta al país

Antes de que Centurión fuera protagonista de un nuevo escándalo, Boca estaba convencido de hacerse de los servicios del jugador pese a sus anteriores conflictos.

Por eso, LM Neuquén consultó a diferentes personalidades del fútbol a nivel nacional y regional cuál era su postura respecto de la decisión del club xeneize. “Yo ni loco pagaba esa plata por Centurión. Es demasiado grande el riesgo que corre Boca teniendo en cuenta los antecedentes”, fueron las palabras del Beto Márcico, histórico del club de la Ribera, que no tuvo pelos en la lengua para criticar la decisión de la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto.

Olé, Clarín, La Nación e Infobae y hasta medios de Brasil se hicieron eco de las declaraciones generadas por este diario.

Al parecer, luego de una nueva aparición mediática, la dirigencia de Boca le hará caso al Beto.