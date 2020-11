El cuartel 30 de Bomberos Voluntarios de Caviahue -Copahue no cuenta con agua en sus instalaciones a pesar de que se solicitó la conexión al EPAS en 2018 , cuando recién se empezaba a construir su sude actual de Los Pehuenes 45, a pesar de que la red está a unos 50 metros.

“Es una vergüenza que, en plena pandemia, no tengamos todavía la conexión de agua. Se enviaron notas al EPAS pidiendo la conexión en el 2018, cuando ya estábamos con el cuartel terminado en el 2019 reiteramos el pedido de agua y cloacas con una nota que se la hicimos extensiva al municipio, para que interceda. Todavía no tenemos respuesta”, señaló la bombera voluntaria de Caviahue-Copahue, Maricarmen Zalazar, a LM Neuquén.

El pasado viernes concurrieron ante el llamado de un incendio en un automóvil producto de un cortocircuito. “No tardamos ni tres minutos en acudir. Logramos sofocarlo rápidamente. Era un foco de incendio puntual que no tuvo mayores complicaciones. Teníamos la autobomba cargada con 2.400 litros de agua que lo hacemos en un playón, autorizado por el EPAS”, explicó la bombera.

Tiene la premisa de mantener la autobomba cargada en el cuartel ante cualquier llamado de urgencia. “En cada esquina tenemos un hidrante, que es un caño de 70 centímetros de alto donde conectamos la manguera, pero reducimos el caudal de esa vivienda. El viernes pasado, apagamos el incendio del auto y cuando fuimos al playón a recargar la autoboma no había agua”, se lamentó Zalazar.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Caviahue-Copahue

Pero la preocupación de los bomberos es que se acerca el verano y es una época donde hay más peligro de incendios. “Estamos muy preocupados porque si en vez de un auto se incendia un hotel, que tenemos que recargar la autobomba y no se puede, no va a ser por negligencia nuestra sino porque no tenemos agua en el pueblo”, agregó.

Dijo que no sólo viven una odisea para cargar la autobomba si no para realizar cualquier tarea en el cuartel. No tienen agua ni para tomar, ni para el baño y ni siquiera para higienizarse. Diariamente tienen que llevar bidones para abastecerse.

“Esta época es peligrosa porque hay mucha sequía, se ocasionan incendios, a veces por la misma naturaleza, a veces por accidente y tenemos que estar atentos. Nuestro objetivo es proteger la vida de las personas y sus bienes”, sostuvo la bombera de Caviahue.

Señaló que su reclamo llegó a idos del secretario de Protección Ciudadana, Martín Giusti, quien se interesó por el problema y se acercó a la localidad para tratar el tema con el intendente Hugo Volpe. “Giusti se solidarizó con nosotros y se hizo una escapada. Supuestamente, está planificado cómo van a hacer la conexión del agua. Al parecer falta comprar los materiales. Pero no tenemos respuesta oficial del EPAS”, dijo Zalazar.