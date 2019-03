Brasil: echan a un diplomático que criticó a Bolsonaro

Para Ricupero, ex embajador en Estados Unidos e Italia, el gobierno de Bolsonaro no debió reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño porque con ello perdió legitimidad para una eventual mediación con vista a la realización de elecciones. La salida del ex director del Instituto de Investigaciones, Almeida, fue cuestionada por Ricupero, quien la consideró como “un acto de represión político-ideológica, de patrullaje ideológico y que recuerda a medidas adoptadas durante el régimen militar”.

Remera política y fractura

En una polémica actitud, un efectivo de la Policía Militar le quebró el brazo a Geovanni Doratiotto, presidente del directorio municipal del Partido de los Trabajadores de Atibaia, San Pablo, quien vestía una remera que decía “Lula libre”.