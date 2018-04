Bronca recargada

Buscando evitar la polémica y tras haber compartido su felicidad por el nacimiento de su segundo nieto, hijo del italiano Diego Jr., el Diez posteó una publicación con una de las fotos inéditas del evento y aseguró que le explicó con lujo y detalles a Dalma por qué no iría y que entre ellos “está todo más que bien”.

“Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas”, escribió el ex futbolista, instalado en Dubai.

Sin embargo, y ante el mensaje de su ex esposo, Claudia Villafañe arremetió contra él. “Nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento”, lanzó la empresaria en diálogo con Infama recargado, y agregó: “Dalma viajó a Dubai y después le fue a comprar el traje porque el papá le había dicho que venía, pero con sus compromisos y sus cosas no pudo”.

“El que se la perdió fue él. El lunes yo le escribí un mensaje tratando de que él se diera cuenta de que era un momento importante para él, no sólo para Dalma”, cerró Claudia.

Todo bien: Con una publicación, el Diez manifestó que las cosas entre Dalma y él están “más que bien”.

Vestido millonario

Antes del casamiento fueron pocos los detalles del “outfit” de la novia . Con el evento finalizado y decenas de fotos circulando en las redes sociales, se supo que el vestido de novia que utilizó Dalma costó alrededor de 9000 dólares ($180 mil). La prenda pertenece a Berta, una de las diseñadoras favoritas de las estrellas de Hollywood, con un corte princesa, cristales bordados y una falda traslúcida y cola.