Brutales audios

Aparentemente, el primer audio data de mitad de diciembre, cuando la ex pareja dejó de lado sus diferencias para celebrar el cumpleaños de su hijo Constantino. “Pero si entramos recién y estábamos cagándonos todos de risa, idiota. ¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene, mogólica”, se escucha decir al futbolista de Udinese.

El maltrato no termina ahí. En otra grabación más reciente López chicanea a la blonda, vanagloriándose de su vida sexual y apuntando contra la nula intimidad que, según él, mantienen Wanda y Mauro Icardi. “Ya tengo tres, gordi, no voy a cambiar ahora. No necesito cambiar. Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola porque me imagino que no te debe ni tocar, bolu… Ya te dije que me lo dijeron. Pero tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garch… como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente, mi amor”.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, explicó en Involucrados que Maxi le habla a Wanda con muchos insultos y que además hay otros audios que no salieron a la luz. “Hay una denuncia hecha en Argentina y otra en Italia por violencia de género”, agregó la letrada.

“Tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garch… como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente, mi amor”. Maxi López, en un audio enviado a Wanda

Historial despectivo

En otras oportunidades también se dieron a conocer audios en los que Maxi López agredía a su ex pareja.

“Tarada”, “imbécil”, “pelotuda”, “mogólica de mierda” fueron algunos de las palabras que el delantero le arrojó a la rubia en fuertes conversaciones.

Por último, en otro momento la llamó “madre de mierda”, por hablar telefónicamente con el altavoz encendido delante de los hijos de ambos.