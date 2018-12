Buscó donante de esperma porque su marido era feo

Durante una fuerte discusión descubrió que su esposa ya había encontrado un donante y estaba teniendo una aventura con él. “Le pregunté si conocía a un donante y siguió mencionando a su colega/ amigo nuestro del que no pensé mucho al principio”, explicó. “Resulta que me ha estado engañando con él (un hombre casado que ha ido a nuestra casa para cenar, a quien he saludado de mano) y se dio cuenta de que quería que sus hijos fueran como él, que es un médico guapo”.

El hombre, con profunda tristeza, contó que ya inició los trámites de divorcio.