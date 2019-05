“No hablé muchas veces con ella”, sostuvo Claudia en Intrusos, y luego relató cómo fue el encuentro que tuvo con Verónica y su hijo durante una internación de don Diego Maradona, padre del entrenador, que murió en 2015.

Tremendo

“Ella entró y no saludó. Yo me levanté a saludarla a ella, al nene y a la persona que la acompañaba, que era su representante de ese momento. Le hice un chiste a Dieguito porque me pegó un cachetazo cuando me acerqué. Me dio con la mano entera en la cara”, relató Villafañe sobre la reacción del niño, que nació en febrero de 2013. Luego continuó dando detalles de la situación: “Entonces, le hice un chiste y le pregunté: ‘¿Tu mamá te dijo que si ves a una rubia le pegues?’. Una cosa así, porque era terapia intensiva, había familiares de otra gente, era una situación un poco incómoda. Y quedó ahí”, explicó la madre de Dalma y Gianinna.

Luego contó que habló por teléfono con Verónica en otra ocasión para aclarar una confusión que se había producido por un posteo que ella había hecho en su cuenta personal de Instagram. “Puse algo de un abuelo con el nieto. Y yo no estaba en el país y no sabía que estaba en un programa contando algo de Dieguito, y los medios empezaron a decir que lo había puesto a propósito. Entonces, pedí su número para disculparme”, aseguró Claudia.

“Lo aclaramos, le dije que contara conmigo para lo que necesitara, pero son esas cosas que una hace como mujer y como mamá. Para mí Verónica Ojeda no es la ex de Diego, es la mamá de un nene”, concluyó Claudia Villafañe.