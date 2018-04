Calabrese regresa a Cocineros tras el hit contra Macri

Calabrese ya tiene el alta para volver, pero lo haría sólo una vez por semana y sería para el inicio de la décima temporada, que será a principios de mayo. “Estuve haciendo osteopatía, kinesiología y de a poco estoy volviendo. El cirujano no me quiso operar, ya que el posoperatorio era peor. La idea al principio es ir los domingos y luego ir haciendo otros días en la medida que me vaya poniendo mejor, todo depende de mi maldita cintura”, contó.

Cabe recordar que ante el filoso comentario al aire, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos, lo criticó públicamente.

“Se dijo de todo, hubo mucha mala leche. Coincido en que fue todo muy extraño, pero prefiero no opinar. Lo que diga puede ser interpretado de forma ambivalente y se seguiría con el tema”, cerró.