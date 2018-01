“¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescrita. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible”, explicó la it girl catamarqueña en una carta abierta en las redes.

“Pero lo que no está prescrito es el dolor. Por mí, por todas, no nos callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque sólo así no quedarán dudas de que #NoEsNo”, agregó.

¿Descargo en televisión?

La publicación de Calu llegó luego de que varias figuras del ambiente mediático se preguntaran por qué no iniciaba una causa legal contra el actor.

Ayer, una nota del diario Crónica anticipó que la actriz, que actualmente se encuentra en Nueva York, podría negociar una entrevista en la televisión argentina para revelar más detalles del infierno que vivió con el galán.

Después de que estallara el escándalo por los casos de abuso en Hollywood, Calu dividió las aguas a nivel local al acusar a Darthés de sobrepasarse en las escenas de besos.