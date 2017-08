Cambiemos ya tiene la mira puesta en el 2019

Los objetivos son las localidades que hoy están en manos del gobierno provincial y el sillón de Roca y Rioja. Desde el PRO entienden que necesitan más organización, pero que es a partir del impulso de este partido que Cambiemos puede tener una proyección en todo el territorio neuquino. El objetivo de máxima para las principales ciudades es lograr las intendencias o, al menos, conseguir una buena representación en los concejos deliberantes. Observan con expectativa la situación que se presenta en San Martín, Junín de los Andes y Villa La Angostura, donde se obtuvieron muy buenos números en las PASO; mientas que admiten que están muy lejos de eso en Zapala, Plottier, Chos Malal y localidades más chicas del interior. “Ahí hay que buscar nombres potables que puedan ser candidatos”, indicó un importante referente macrista. “Estamos viviendo una primavera por la elección del otro día y vemos un potencial enorme hacia el futuro”, advirtió.

Siguiendo una línea que baja de Buenos Aires, los PRO neuquinos apuntan a que lo más importante es el espacio y no las personas. Ponen como ejemplo lo que el presidente de la Nación hizo con María Eugenia Vidal. “Ella hoy genera más adhesión que el propio Macri y él, sabiendo esto, le permite que Vidal saque provecho de esa situación”, explica otro dirigente PRO. “Si yo quiero ser candidato pero me muestran una encuesta que dice que la gente quiere otra cosa y no a mí, me bajo. Lo trascendente será que en la foto del triunfo estemos todos, no importa el orden”, ejemplificó. En ese mismo sentido sostuvo que se explica la conformación de la lista de candidatos a concejales, donde el PRO ocupa el quinto lugar, dejando los cuatro primeros a gente del intendente Horacio Quiroga, a la CC-ARI y la UCR. A ese acuerdo se llegó porque en la anterior elección en la ciudad Francisco Sánchez (PRO) había sido cabeza de lista.

La pata más importante de Cambiemos en Neuquén es el intendente Horacio “Pechi” Quiroga, más allá de que su genealogía no es PRO y que tiene una impronta propia e independiente de cualquier sesgo partidario. Si se piensa en una figura a nivel provincial para 2019, su nombre no puede dejarse de lado, pese a que él ya dijo de manera pública y también privada que no va a intentar ser gobernador otra vez. Sin embargo, las circunstancias podrían hacerlo cambiar de postura. “Va a estar obligado a presentarse y mucho más si el candidato a gobernador del otro lado llega a ser Jorge Sapag”, afirmó una persona muy cercana al intendente de Neuquén. Además, aseguró que la trascendencia nacional que tuvo el triunfo de Cambiemos en la provincia le hizo “sacar chapa” a Pechi ante el gobierno de Macri.

La fotografía hoy muestra a una alianza nacional, opositora al MPN, ganando una elección de medio término importante. Pero habrá que esperar qué resultado arroja la película en esa proyección que Cambiemos hace hacia el 2019.

El macrismo busca dirigentes en el interior para ganar las localidades que hoy gobierna el MPN.

Nombres que ya comienzan a sonar para el corto, mediano y largo plazo

Sacando la capital neuquina, donde el intendente Quiroga cuenta con gente de su riñón, de los cuatro partidos que integran Cambiemos es el PRO el que trabaja sobre la construcción de posibles figuras candidateables. Pensando en el interior provincial, se buscará potenciar en San Martín de los Andes a Juan Carlos Querejeta, quien ya fue candidato a intendente por esa ciudad. Cerca de allí, en Junín, el PRO cuenta con otro dirigente importante: Gerardo Frías, actual gerente de la Anses en la delegación con competencia en las dos ciudades cordilleranas. A su vez, en Villa La Angostura la apuesta es Néstor Paillalef.

El partido también aspira a consolidar a legisladores provinciales y nacionales que están en funciones, como el diputado nacional Leandro López y la diputada provincial Carolina Rambeaud. Y a otros que muy posiblemente ingresen al Congreso, como es el caso de David Schlereth, que llegará de la mano de Quiroga pero que también forma parte de las filas del PRO.