Por el presente, su meta parece estar lejos si se tiene en cuenta el rendimiento de las dos primeras carreras, donde se ubicó 33° y 37°. Sin embargo, sus resultados estuvieron atados a contratiempos con el Chevrolet y el neuquino espera poder solucionarlos para dar pelea más arriba. “El objetivo no es ir por el título. Hoy en día hay que pensar en estar entre los primeros quince, eso es lo primordial”, dijo el piloto a LM Neuquén.

Por otro lado, los inconvenientes suscitados en su última presentación tuvieron eco en su equipo, que intentará hacer la crítica pertinente para subsanar los errores. “En la semana tenemos una reunión con los integrantes del equipo para analizar las cosas que fallaron e intentar mejorarlas, así no sucede de nuevo”, afirmó.

En este sentido, el piloto local dio su punto de vista sobre el camino a seguir para mejorar el desempeño y puntualizó: “Hay que trabajar muchísimo en el taller para llegar en óptimas condiciones a la próxima fecha. Con estos inconvenientes damos ventaja a los competidores”.

A horas de la final del TC, en la que Camilo tuvo problemas con los frenos como en todo el fin de semana, el corredor analizó: “Armamos el auto muy rápido, lo que nos dio poco tiempo para probar y reducir el margen de error”, detalló el campeón del TC Pista en 2014, y agregó: “Se cortaron los frenos traseros y usaba sólo los delanteros, que se sobrecalentaron”.

No todas son malas

Más allá de los problemas que surgieron en el circuito neuquino, Echevarría vio aspectos positivos para alcanzar el fin pretendido. “Noto que el auto funciona rápido en carrera y eso me deja tranquilo”, indicó.

Uno de los factores que no pasó por alto el neuquino fue el aliento del público que se hizo presente en gran número en Centenario. “En lo deportivo no me voy satisfecho, pero en lo personal me fui contento por ver el aliento de la gente en esta carrera”, subrayó Camilo.

Un corredor que no pudo dar lo mejor ante su público por cuestiones mecánicas, pero que ya piensa en sobreponerse para seguir creciendo y demostrar su potencial en la categoría más popular del automovilismo nacional.